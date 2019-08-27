Корабль с роботом Федором успешно пристыковался к МКС
Со второй попытки корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Теперь около 10 дней робот будет трудиться на станции под руководством командира корабля Александра Скворцова.
«Союз МС-14» доставил на МКС около 670 килограммов сухого груза. Об удачной стыковке сообщает в своем Twitter «Роскосмос».
Первая попытка была запланирована на 24 августа. Тогда корабль приблизился к станции менее, чем на 100 метров, но начал отдаляться.
Комментируя случившееся, глава космической госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что на борту пилотируемого корабля много новых систем, поэтому необходимо успешно завершить стыковку и подготовиться к более сложным стыковкам в дальнейшем.
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