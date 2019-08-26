«Союз МС-13» подарил второй шанс роботу Федору

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-13» успешно перестыковался с модуля «Звезда» на модуль «Поиск» (МИМ2) Международно космической станции. Напомним, 24 августа с подобной задачей не справился корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту.

По информации «Коммерсанта», корабль был пристыкован к МКС в ручном режиме. Этим процессом руководил командир корабля Александр Скворцов, ему помогали бортинженеры Лука Пармитано и Эндрю Морган.

Повторная попытка стыковки «Союза» с Федором состоится 27 августа.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что на борту пилотируемого корабля много новых систем, поэтому необходимо успешно завершить стыковку и подготовиться к более сложным стыковкам в дальнейшем.

Корабль стартовал с Байконура 22 августа. Подразумевается, что «Федор» будет работать на МКС примерно десять дней. Управлять им будет командир корабля.