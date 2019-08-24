«Союз» с роботом на борту не смог состыковаться с МКС

Cтыковка «Союза» с роботом Федором на борту с МКС не состоялась.Корабль приблизился к станции менее, чем на 100 метров, но начал отдаляться.

Сейчас «Союз» отведен на безопасное расстояние. Следующая попытка назначена на 26 августа.

По оценке NASA, корабль не смог провести стыковку из-за неполадок в работе системы сближения и стыковки «Курс», сообщает «Коммерсант».

Комментируя ситуацию глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что на борту пилотируемого корабля много новых систем, поэтому необходимо успешно завершить стыковку и подготовиться к более сложным стыковкам в дальнейшем.

Корабль стартовал с Байконура 22 августа, напоминает Ura.ru. Подразумевалось, что «Федор» будет работать на Международной космической станции примерно десять дней. Управлять им должен был космонавт Александр Скворцов.