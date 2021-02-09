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Российские онкологи совершили научный прорыв

Дмитрий Байков
9 февраля, 2021 11:07
1 мин
Дмитрий Байков
9 февраля, 2021 11:07
1 мин
1
Globallokpress

Российские онкологи первыми в мире опробовали на примате новый метод лечения опухолей головы и шеи. В будущем этот метод может стать научным прорывом.

Уникальная операция прошла в Научно-исследовательском институте медицинской приматологии в Сочи. Ученые провели изолированную перфузию головного мозга на животной модели павиана–гамадрила. Именно этот вид обезьян называют лабораторным двойником человека.

Суть метода заключается в том, что во время операции головной мозг снабжается кровью отдельно от тела с помощью аппарата искусственного кровообращения. Через сосуды, питающие головной мозг, вводится химиопрепарат, который поступает непосредственно в опухоль, не затрагивая при этом здоровые ткани организма, пишет «РИА Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал появление в России трех вакцин от коронавируса крупным научным успехом.

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