«Роскосмос» создаст «Возврат-МКА-Л» для отправки животных к Луне

Наука и медицина

Российская госкорпорация «Роскосмос» заказала разработку космического аппарата для отправки животных к Луне.

Он будет называться «Возврат-МКА-Л». Возвращаемый аппарат должен будет доставить в окрестность Луны «животных и других биологических объектов». Также запланировано проведение медико-биологических исследований влияния факторов межпланетного полета на живые организмы.

К 15 ноября 2023 года должен быть определен проектный облик космического аппарата. Сроки его запуска пока не называются, передает РИА «Новости».

Напомним, институт космических исследований Российской академии наук предложил создать и отправить на Луну робота «Марфу».

Ее цель - выяснить, насколько удобен и безопасен для использования людьми Лунный взлетно-посадочный комплекс.