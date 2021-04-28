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«Роскосмос» создаст «Возврат-МКА-Л» для отправки животных к Луне

Артем Денисов
28 апреля, 2021 04:26
1 мин
Артем Денисов
28 апреля, 2021 04:26
1 мин
NASA/via Globallookpress.com
NASA/via Globallookpress.com

Российская госкорпорация «Роскосмос» заказала разработку космического аппарата для отправки животных к Луне.

Он будет называться «Возврат-МКА-Л». Возвращаемый аппарат должен будет доставить в окрестность Луны «животных и других биологических объектов». Также запланировано проведение медико-биологических исследований влияния факторов межпланетного полета на живые организмы.

К 15 ноября 2023 года должен быть определен проектный облик космического аппарата. Сроки его запуска пока не называются, передает РИА «Новости».

Напомним, институт космических исследований Российской академии наук предложил создать и отправить на Луну робота «Марфу».

Ее цель - выяснить, насколько удобен и безопасен для использования людьми Лунный взлетно-посадочный комплекс.

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