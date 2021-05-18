«Роскосмос» решил выделить деньги на полет к «незаезженной» планете

Наука и медицина

Россия потратит на начальный этап первой в постсоветской истории миссии к Венере 318 млн рублей.

Соответствующий контракт заключили «Роскосмос» и НПО «Лавочкина». Общая стоимость программы превышает 17 млрд рублей. Предполагается изучить атмосферу, поверхность, внутреннее строение и окружающие плазмы Венеры. Также российские специалисты собираются изучить возможность возращения на Землю полученных образцов.

Как ожидается, станция «Венера-Д» будет запущена в 2029 году. Для этого могут использовать новую ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». После посадки аппарат развернет малые станции для взятия проб грунта на Венере. Полученная информация поступит на Землю, после чего станция прекратит работу из-за перегрева.

Это будет первая миссия в современной российской истории ко второй по удаленности от Солнца планете, сообщает «Рен ТВ».

Вопрос есть ли жизнь на Венере, человечество волновал вплоть до середины XX века. Точку в дискуссиях поставили научные достижения и открывшиеся технические возможности. После запуска в космос первых спутников и исследования Луны, ученые приступили к разработке программы по изучению ближайших соседей Земли – Венеры и Марса.