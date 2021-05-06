Наука и медицина
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Наука и медицина
Русская планета
Наука и медицина

Разработчик «Спутника V» оспорил американскую победу на Всемирном конгрессе вакцин

Лилия Караева
6 мая, 2021 11:20
1 мин
Лилия Караева
6 мая, 2021 11:20
1 мин
Вакцна
Pixabay

Решение о признании американской вакцины Moderna лучшим препаратом от коронавируса связано с экономикой и политикой. Об этом заявил директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава, создатель «Спутника V» Александр Гинцбург.

Он оценил решение Всемирного конгресса вакцин как странное и спорное.

«Странное такое решение, на чем оно основывалось, на каких конкретно объективных показателях, мне, во всяком случае, неясно», - сказал Гинцбург. Его слова приводит ТАСС.

По мнению разработчика, признать «Спутник V» - это значит «отдать деньги Российской Федерации».

Гинцбург отметил, что американская вакцина сделана на той же платформе, что и Pfizer. Отдать победу последней «совсем неприлично», так как число смертей от нее в 25 раз выше, чем от AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что «Спутник V» вошел в шорт-лист Всемирного конгресса вакцин, но не одержал победу.

Поделиться
ТЕГИ
Спутник V
Александр Гинцбург
Moderna
Всемирный конгресс
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!