Разработчик «Спутника V» оспорил американскую победу на Всемирном конгрессе вакцин

Наука и медицина

Решение о признании американской вакцины Moderna лучшим препаратом от коронавируса связано с экономикой и политикой. Об этом заявил директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава, создатель «Спутника V» Александр Гинцбург.

Он оценил решение Всемирного конгресса вакцин как странное и спорное.

«Странное такое решение, на чем оно основывалось, на каких конкретно объективных показателях, мне, во всяком случае, неясно», - сказал Гинцбург. Его слова приводит ТАСС.

По мнению разработчика, признать «Спутник V» - это значит «отдать деньги Российской Федерации».

Гинцбург отметил, что американская вакцина сделана на той же платформе, что и Pfizer. Отдать победу последней «совсем неприлично», так как число смертей от нее в 25 раз выше, чем от AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что «Спутник V» вошел в шорт-лист Всемирного конгресса вакцин, но не одержал победу.