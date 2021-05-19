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Разминулись в 200 метрах: Дмитрий Рогозин рассказал о едва не состоявшейся аварии в ближнем космосе

Лилия Караева
19 мая, 2021 11:14
1 мин
Лилия Караева
19 мая, 2021 11:14
1 мин
Roscosmos/via Globallookpress.com
Roscosmos/via Globallookpress.com

«Роскосмос» сообщил о едва не состоявшейся аварии с российским и японским спутниками на орбите. Аппараты прошли на расстоянии двухсот метров.

Инцидент произошел около 03:50 по московскому времени. Траектории спутников разошлись - все прошло штатно.

Директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предупредил: «Разминулись. Но чем больше будет выводиться аппаратов в рамках строительства многоспутниковых группировок, тем чаще придется уворачиваться». Его слова приводит «Интерфакс».

Речь идет о российском аппарате для получения изображений поверхности Земли «Канопус-В» № 5. Он был запущен 27 декабря 2018 года. Аппарат мог столкнуться с японским исследовательским спутником ASNARO, работающим с 2014 года.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» выставил на публичную продажу бывший в употреблении «Союз».

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