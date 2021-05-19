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«Роскосмос» выставил на публичную продажу б/у «Союз»

Лилия Караева
19 мая, 2021 09:26
1 мин
Лилия Караева
19 мая, 2021 09:26
1 мин
Roscosmos/ Globallookpress.com
Roscosmos/ Globallookpress.com

Предприятие «Роскосмоса» - компания «Главкосмос» - впервые выставило на продажу спускаемый модуль космического корабля «Союз». Цена вопроса не называется - это коммерческая тайна.

В компании объяснили, что капсулой «Союза МС-08» могут заинтересоваться музеи. При необходимости компания поставит ее за границу и установит в указанном месте.

Гендиректор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов заявил, что не исключает дальнейшую продажу спускаемых аппаратов, например, по завершении космических миссий. Об этом пишет РИА Новости в своем Telegram.

У выставленной на продажу капсулы своя история. В 2018 году она вернула на Землю трех членов экипажа Международной космической станции. 4 октября капсула с россиянином Олегом Артемьевым, астронавтами Эндрю Фестейлом и Ричардом Арнольдом приземлилась в спускаемом модуле.

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