Раскрыто секретное назначение новой российской космической станции

Наука и медицина

Российская национальная космическая станция, которую построят вместо устаревшей Международной космической станции (МКС), может быть использована Москвой как перевалочный пункт для освоения Луны и лунного пространства.

Как сообщил вице-премьер Юрий Борисов, на содержание 15 модулей МКС, из которых только пять российские, до 2030 года предполагалось потратить около 400 миллиардов рублей. За эти деньги можно вывести на орбиту совершенно новую станцию.

По словам Борисова, новая станция будет высокоорбитальной и поднимется выше МКС, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, состояние конструкций Международной космической станции может спровоцировать катастрофу. Это связано «со старением конструкций».