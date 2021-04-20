Наука и медицина
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Наука и медицина
Русская планета
Наука и медицина

Раскрыто секретное назначение новой российской космической станции

Артем Денисов
20 апреля, 2021 03:07
1 мин
Артем Денисов
20 апреля, 2021 03:07
1 мин
Roscosmos/via Globallookpress.com
Roscosmos/via Globallookpress.com

Российская национальная космическая станция, которую построят вместо устаревшей Международной космической станции (МКС), может быть использована Москвой как перевалочный пункт для освоения Луны и лунного пространства.

Как сообщил вице-премьер Юрий Борисов, на содержание 15 модулей МКС, из которых только пять российские, до 2030 года предполагалось потратить около 400 миллиардов рублей. За эти деньги можно вывести на орбиту совершенно новую станцию.

По словам Борисова, новая станция будет высокоорбитальной и поднимется выше МКС, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, состояние конструкций Международной космической станции может спровоцировать катастрофу. Это связано «со старением конструкций».

Поделиться
ТЕГИ
Космос
Луна
МКС
Юрий Борисов
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!