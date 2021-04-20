В российском правительстве предупредили о возможной космической катастрофе

Происшествия

Состояние конструкций Международной космической станции может спровоцировать катастрофу.

Как сообщил вице-премьер России Юрий Борисов, это связано «со старением конструкций». Он не исключил «необратимые последствия». «Это нельзя допускать», — отметил Борисов.

Ранее он заявил, что после 2025 года Россия выйдет из проекта МКС и будет работать над своей национальной станцией. По словам экспертов, после 2025 года может случиться лавинообразный выход из строя элементов МКС, сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что нерасчетные мощные нагрузки, возникшие при управлении ориентацией Международной космической станции, могли стать причиной появления негерметичности корпуса российского модуля «Звезда».