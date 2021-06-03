Раскрыты характеристики способной защитить от всех штаммов коронавируса вакцины
ФМБА России завершает доклинические исследования препарата от COVID-19, который позволит организму вырабатывать клеточный иммунитет.
Также вакцина будет защищать от всех мутаций коронавируса. Как заявила первый заместитель руководителя агентства Татьяна Яковлева, в июне завершатся доклинические испытания вакцины ФМБА, а в следующем месяце начнутся клинические испытания.
При этом препарат будет принципиально отличаться от тех, что были разработаны ранее.
«Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19», - отметила Яковлева.
Предварительные данные об эффективности вакцины появятся сразу после клинических исследований. Пока у препарата еще нет названия, сообщают «Известия».
Ранее стало известно, когда появится российская вакцина от COVID-19 в виде капель.
Как сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, препарат будет доступен в конце 2021 - начале 2022 года