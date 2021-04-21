Вакцина от коронавируса в виде капель появится к новогодним праздникам

Наука и медицина

Стало известно, когда появится российская вакцина от COVID-19 в виде капель.

Как сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, препарат будет доступен в конце 2021 - начале 2022 года, сообщает РИА «Новости».

Ранее Гинцбург поделился другим открытием – российские ученые научились «редактировать» вакцину от коронавируса всего за два дня при мутации.