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Ранее не строившиеся в России боевые корабли заложили в Крыму

Лилия Караева
20 июля, 2020 15:09
1 мин
Владимир Путин на закладке кораблей
Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Ранее в СССР и РФ такие корабли не строились, а решение о закладке приняли после срыва контракта на поставку французских «Мистралей».

Путин установил закладную доску. По словам президента, корабли будут иметь названия «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

Одновременно с этим на еще двух верфях - в Санкт-Петербрге и Северодвинске - шла закладка двух фрегатов и двух атомных подводных крейсеров.

На церемонии в Керчи Путин отметил, что к 2027 году доля современных кораблей в составе Военно-Морского флота России должна превысить 70%. Он пообещал, что Россия будет и впредь «строить корабли, оснащенные перспективными образцами вооружения и техники», передает РИА Новости Крым.

Корабли-вертолетоносцы предназначены для перевозки войск, грузов и высадки десанта. Они могут нести вертолеты и транспортировать бронетехнику.

Ранее стали известны характеристики закладываемых при Путине кораблей.

темы
Владимир Путин
боевые корабли
Керчь
закладка
1 мин