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Сделано Русскими
Ракетоносец Ту-160М обзавелся новыми двигателями и провел первый полет
4 ноября, 2020 08:41
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фото: Минобороны РФ
Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М впервые взлетел с новыми серийными двигателями. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
Самолет находился на высоте 6000 метров в течение 140 минут. Полет, в ходе которого были проверены все системы, прошел в штатном режиме, пишет «Naked Science».
Ранее два ракетоносца Ту-160 совершили плановый 12-часовой полет над нейтральными водами трех морей. Об этом сообщили в Минобороны России.
Ракетоносцы пролетели над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей.
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