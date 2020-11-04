Ракетоносец Ту-160М обзавелся новыми двигателями и провел первый полет

фото: Минобороны РФ

Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М впервые взлетел с новыми серийными двигателями. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

Самолет находился на высоте 6000 метров в течение 140 минут. Полет, в ходе которого были проверены все системы, прошел в штатном режиме, пишет «Naked Science».

Ранее два ракетоносца Ту-160 совершили плановый 12-часовой полет над нейтральными водами трех морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ракетоносцы пролетели над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей.