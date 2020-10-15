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Российские Ту-160 облетели три моря и подняли в воздух натовские истребители

Дмитрий Байков
15 октября, 2020 07:55
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фото: Минобороны

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый 12-часовой полет над нейтральными водами трех морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ракетоносцы пролетели над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей.

При приближении к западным границам России Ту-160 сопровождались истребителями ВВС Великобритании и Норвегии.

В российском оборонном ведомстве заявили, что на всем протяжении полета экипажи Ту-160 строго соблюдали Международные правила использования воздушного пространства, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал».

темы
Россия
политика
вооружение
НАТО
Ту-160
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