Путаницу в эффективности «Спутника V» исправит публикация на основе реальных данных

Наука и медицина

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) анонсировал выход двух публикаций о вакцине против коронавируса «Спутник V». Одна из них посвящена эффективности препарата - до сих пор сведения разнились.

Председатель РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что в статье будет говориться об эффективности вакцины выше 95%. Точную цифру он не назвал.

В его комментарии агентству «Интерфакс» говорится: «Одна (публикация - прим.) покажет, что «Спутник» крайне эффективен уже на основании реальных данных».

Вторая статья отмечает, что вакцина эффективна против мутаций. Обе публикации выйдут в мае.

Ранее в журнале The Lancet сообщалось, что «Спутник V» эффективен на 91,6%. Анализ 3,8 миллионов вакцинированных этим препаратом показал, что вакцина дает результат в 97,6% случаев.

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