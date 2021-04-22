Большинство стран Евросоюза готовы разбираться в суде из-за вакцины с побочными эффектами

Политика

Высший орган исполнительной власти Европейского союза намерен подать в суд на компанию AstraZeneca. Подачу иска поддержат большинство представителей стран Евросоюза.

Причиной такого шага стало невыполнение обещаний по поставкам вакцины. Вместо 300 миллионов доз препарата компания отгрузит европейским странам 70.

На этой неделе истекает крайний срок, к которому страны должны дать согласие на подачу иска, пишет Politico со ссылкой на дипломатов.

Британо-шведскую компанию AstraZeneca не раз критиковали за проблемы с поставками. На фоне ситуации Евросоюз запретил вывозить вакцины против коронавируса до конца июня.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель привилась вакциной AstraZeneca. В этой стране препарат разрешено ставить только пенсионерам. Это связано с возможным образованием тромбов после вакцинации.