Повторная прививка «Спутником V» может помочь в борьбе с «омикроном»
Ревакцинация «Спутником V» формирует более высокий уровень нейтрализующих антител к штамму «омикрон». К такому выводу пришли специалисты российского Центра им. Гамалеи, сообщает «ТАСС».
В результате исследования ученым удалось установить, что «нейтрализующие антитела» к южноафриканскому штамму выявлены во всех образцах, полученных от ревакцинированных российской вакциной.
Кроме того выяснилось, что кровь ревакцинированных «Спутником V» обладает повышенным уровнем антител к штамму из ЮАР.
«Более того, уровень нейтрализующих антител к »омикрону« в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных», — говорится в аккаунте российской вакцины в Twitter
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у «омикрона» выявлена одна особенность, которой не было у предыдущих вариантов вируса. Этот штамм способен заражать животных, которые к предыдущим штаммам были невосприимчивы. Об этом в нашем материале.