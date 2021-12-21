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Наука и медицина
«С прошлыми штаммами такого не было»: Роспотребнадзор рассказал о необычном свойстве «омикрона»
21 декабря, 2021 16:43
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Alexander Kulebyakin/Global Look Press
У южноафриканского штамма COVID-19 «омикрон» есть нетипичная особенность. Он способен заражать мелких грызунов. Ранее таких свойств у коронавируса не наблюдалось. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По её словам, исследования «чётко» показали, что «омикрон-штаммом инфицируются мыши и инфицируются крысы».
Попова отметила, что с предыдущими вариантами коронавируса такого не наблюдалось. Из-за этой особенности штаммов, специалистам приходилось искать «модельных животных», поскольку мыши и крысы к коронавирусу были «нечувствительны».
«Сегодня мы видим, что они инфицируются и у них развивается состояние болезни», - приводит слова главного санитарного врача «ТАСС».
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