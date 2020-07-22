Первый и единственный сделанный в РФ с нуля самолет SSJ100 захотели увеличить

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Вместимость выпускаемых в России пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 могут увеличить до 140 кресел. До сих пор первый и единственный разработанный в РФ с нуля гражданский лайнер вмещал от 98 до 103 пассажиров.

Разработку увеличенной версии обсуждает Объединенная авиастроительная корпорация, выпускающая SSJ 100. Изучаются варианты суперджетов на 115, 120, 125, 130 и 140 кресел.

Источник в ОАК заявил, что суперджет легко можно удлинить до 120 кресел, однако дальность полета при этом сократится до 2 тысяч километров с нынешних 3 тысяч. Чтобы иметь нынешнюю дальность, конструкцию лайнера надо облегчить, а это непростая техническая задача. Для 140-местной машины нужен двигатель с большей тягой, сказал он «Ведомостям».

Самолеты Superjet 100 эксплуатируются с 2011 года. Самым большим парком самолетов - более 50 машин - обладает «Аэрофлот». В 2019 году план продаж лайнеров не выполнили и вместо 16 лайнеров продали 1.

Ранее летчик Денис Евдокимов, управлявший самолетом SSJ 100, сгоревшим в мае 2019 года в Шереметьево, изложил свою версию катастрофы. Он заявил, что причиной трагедии стало несоответствие самолета нормам летной годности.