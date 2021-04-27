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Наука и медицина

Перечислены достоинства «Спутника V» перед зарубежными вакцинами

Артем Денисов
27 апреля, 2021 02:03
2 мин
Артем Денисов
27 апреля, 2021 02:03
2 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Стали известны главные преимущества вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства перед зарубежными конкурентами.

Как сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, ее отличает «технологическая чистота», что позволяет избегать многих осложнений. Российские эксперты смогли создать более совершенный продукт в технологическом плане, в то время как зарубежные ученые ошиблись в стратегии разработки вакцины от COVID-19.

Гинцбург отметил, что зарубежные специалисты столкнулись с проблемами, когда их привитые пациенты умирали от тромбов. Причиной стала недостаточная очистка препарата, сообщает «НСН».

Напомним, вакцина «Спутник V» вызывает высокий иммунный ответ даже при использовании одной дозы.

«Спутник V» создан на основе вектора аденовируса. В вакцине на месте кода аденовируса, который вызывает инфекцию, вставлен материал с кодом белка от шипа коронавируса. Он помогает организму вырабатывать антитела. Препарат требует хранения при температуре минус 18 градусов и выпускается в двух формах - замороженной и высушенной, вторая упрощает логистику.

Ранее по теме:  Российский «Спутник V» оказался эффективен даже при использовании одной дозы
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