Открытие вызвало ряд вопросов: отказавшаяся от «Спутника V» страна нашла у себя новый COVID

Наука и медицина

Учеными выявлена новая разновидность COVID-19 неизвестного происхождения. Впервые его обнаружили в бразильском городе Мокока - вирус широко распространился в Порту-Феррейре: оба населенных пункта расположены в штате Сан-Паулу.

О тревожной находке рассказал вице-президент Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниор. Новый вариант коронавируса получил обозначение Р4. Он имеет общее происхождение с бразильскими вариантами Р1 и Р2, а также «филиппинским» Р3.

На сегодняшний день вирус Р4 обнаружен в 9 муниципалитетах. Ученые бьют тревогу - новый штамм распространяется очень быстро. На данном этапе специалисты считают значимым признать существование нового штамма, пишет Lenta.ru.

Подтверждений, что он более заразный, нет. Не доказано, что Р4 вызывает более тяжелое течение заболевания. Вместе с тем в Порту-Феррейра за последний месяц зарегистрировано наибольшее число смертей от последствий заболевания, вызванного COVID-19.

В конце апреля Бразилия отказалась от «Спутника V» - российскую вакцину не разрешили ввозить в страну.