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Наука и медицина
Опубликован список запрещенных продуктов для людей старше 30 лет
16 сентября, 2021 09:58
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Evguenii Matveev/Russian Look
Американская обозревательница, диетолог Дана Ли Смит составила список продуктов, о котором должен помнить каждый здравомыслящий человек после 30 лет перед походом в магазин - это «запрещенка».
В этот перечень вошли сладкие йогурты, газировки, коктейли, чипсы и белый хлеб. По её словам, продукты, попавшие в «черный список», могут нанести серьезный урон здоровью, в том числе, обострить хронические заболевания и вызвать рак. Также в списке «табуированной еды» оказались рогалики, консервированные фрукты, разные соусы и жареное мясо с корочкой. Не обошлось и без упоминаний алкоголя, передает «360».
Ранее сообщалось о том, каким образом еда помогает восстановиться после перенесенного коронавируса.
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