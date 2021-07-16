Онищенко раскрыл положительный побочный эффект от вакцинации. Большинство на него наоборот жалуется
Повышение температуры после прививки вакциной от коронавируса является хорошим признаком. Он говорит о том, что у организма возникла нормальная реакция. Такое мнение выразил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко.
По его словам, если после прививки у человека повысилась температура, то этого сигнал о том, что организм человека «адекватно реагирует на выработку антител». Онищенко отметил, что именно повышение температуры является признаком формирования иммунитета. В то же время иммунитет может выработаться и без температурных отклонений, передаёт Lenta.ru.
Ранее чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что человечество, вероятнее всего, ожидают новые и более опасные штаммы коронавируса.