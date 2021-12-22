«Омикрон» может усложнить авиасообщение между государствами
Ограничение на авиаперелеты между государствами могут быть пересмотрены из-за распространения «омикрона». С таким сообщением выступил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 по результатам российской миссии по изучению южноафриканского штамма.
«Омикрон» зарегистрирован уже в 94 странах мира. В связи с этим «дальнейший запрет на авиасообщение между государствами может быть пересмотрен на основе оценки эпидемической ситуации », сообщили в штабе.
С 8 декабря в России действуют новые сроки действия ПЦР-тестов на коронавирус. Теперь срок сокращен с 72 до 48 часов.
Все граждане, пребывающие в РФ из восьми сопредельных с ЮАР государств, а также из самой южноафриканской республики, должны соблюдать 14-дневный карантин. Такие же требования к гражданам, прибывающим из Гонконга. Экспресс-тестирование необходимо сдавать по прибытии в Россию из Великобритании.
Жителям Кении или находящимся там в течении двух последних недель иностранцам вообще запрещён въезд на территорию РФ. Возвращающиеся из Кении россияне также могут быть помещены на двухнедельный карантин.
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, на данный момент в России официально зарегистрирован 41 случай заболевания штаммом «омикрон», отмечает «Интерфакс».
Ранее появились сообщения о первых жертвах нового южноафриканского штамма в Израиле и США.