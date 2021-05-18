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Наука и медицина

Негативное влияние: прошедшим вакцинацию оказалось нельзя пить парацетамол

Лилия Караева
18 мая, 2021 10:41
2 мин
Лилия Караева
18 мая, 2021 10:41
2 мин
Градусник
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Употребление жаропонижающих препаратов, в частности, парацетамола, после вакцинации нежелательно. К такому выводу пришли зарубежные ученые - с их выводами согласились российские эксперты.

Влияние жаропонижающих препаратов оценили ученые из медицинской школы Университета Дьюка. Как выяснилось, прием лекарств после прививки приводит к снижению уровня антител. Влияние зафиксировали после первичной вакцинации.

Выводы ученых подтверждает эксперимент, в котором участвовали 15 здоровых мужчин и женщин. Их привили вакциной от гриппа. Одна группа принимала после вакцинации индометацин. При столкновении с незнакомыми организму антигенами жаропонижающие средства влияют на иммунный ответ, сделали вывод ученые.

Пока нет точного ответа на вопрос, притупляют ли препараты иммунный ответ организма при вакцинации от коронавируса. Российские эксперты не исключают негативное влияние.

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин заявил «Известиям»: «Шанс того, что такой эффект проявит себя и у взрослого человека, есть. Однако такого, чтобы вакцина вообще не сработала из-за анальгетиков, не бывает».

Ранее сообщалось, что в Японии зафиксированы 39 смертей после вакцинации от коронавируса. Граждане получают прививку Pfizer.

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ТЕГИ
Ученые
Коронавирус
Вакцинация
Парацетамол
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