Японцы умирают после укола от коронавируса и продолжают верить в качество вакцины

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В Японии зафиксированы 39 смертей после вакцинации немецко-американским препаратом от коронавируса Pfizer/BioNTech. Минздрав страны пока никак не реагирует на ситуацию: оснований для опасений по поводу качества вакцины в ведомстве не видят.

Умершим японцам было от 20 до 90 лет. Кроме смертей, отмечены случаи сильных аллергических реакций. Ее фиксировали у 107 получивших вакцину.

Реакцию удалось снять. Как пишет ТАСС, у 30% привитых наблюдалось повышение температуры.

Связь между препаратом и летальными исходами не установлена.

Япония прививает граждан только вакциной Pfizer. Исследователи утверждают, что она эффективна против 8 существующих в стране штаммов COVID-19.

Ранее сообщалось об анафилаксии у японцев, привитых Pfizer.