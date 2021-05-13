Новости – Люди
Люди
Японцы умирают после укола от коронавируса и продолжают верить в качество вакцины
13 мая, 2021 09:42
1 мин
1 мин
Swen Pförtner/dpa/globallookpress
В Японии зафиксированы 39 смертей после вакцинации немецко-американским препаратом от коронавируса Pfizer/BioNTech. Минздрав страны пока никак не реагирует на ситуацию: оснований для опасений по поводу качества вакцины в ведомстве не видят.
Умершим японцам было от 20 до 90 лет. Кроме смертей, отмечены случаи сильных аллергических реакций. Ее фиксировали у 107 получивших вакцину.
Реакцию удалось снять. Как пишет ТАСС, у 30% привитых наблюдалось повышение температуры.
Связь между препаратом и летальными исходами не установлена.
Япония прививает граждан только вакциной Pfizer. Исследователи утверждают, что она эффективна против 8 существующих в стране штаммов COVID-19.
Ранее сообщалось об анафилаксии у японцев, привитых Pfizer.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку