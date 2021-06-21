Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
Не спасла ни вакцина, ни антитела: под Москвой выявлены повторно заразившиеся коронавирусом
21 июня, 2021 17:54
1 мин
1 мин
Aleksander Polyakov/Global Look Press
В больницах Подмосковья более 8% пациентов с коронавирусом, которые ранее проходили вакцинацию от вируса или уже переболели. Об этом сообщила глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова.
«Если брать людей, которые лежат, то порядка 8-10% — это те люди, которые либо вакцинировались, либо болели раньше», - заявила она в ходе пресс-конференции.
По информации «Интерфакса», за предыдущую неделю было госпитализировано порядка 1,5 тысяч человек с подтвержденным COVID-19.
Ранее эксперт разъяснил, необходимо ли проходить вакцинацию подросткам.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку