Названа гимнастика за 5 минут перед телевизором для снижения давления
Исследователи Колорадского университета в Боулдере (США) нашли способ снижения артериального давления без лекарств. Речь идет о «Силовой гимнастике на вдохе» (IMST), сообщает Vesti.ru.
Разработанная в 1980-х годах техника IMST для укрепления диафрагмы и дыхательных мышц заключается в том, что пациенты делают энергичный вдох через устройство с сопротивлением подобно надуванию шара в своих легких. На основе данной техники было проведено новое исследование среди 36 добровольцев в возрасте от 50 до 79 лет, имеющих повышенное систолическое артериальное давление.
В результате эксперимента было выявлено снижение давления на 9 единиц, а также улучшение артерий на 45%, увеличение уровня оксида азота и снижение воспалений, провоцирующих сердечный приступ.
«IMST можно провести за пять минут в вашем собственном доме, пока вы смотрите телевизор», – отметил автор исследования Дэниел Крейгхед.