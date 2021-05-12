Назван многократно увеличивающий риск смерти от коронавируса симптом

Наука и медицина

Американские ученые выяснили, что вероятность смерти у пациентов с коронавирусом, у которых развились неврологические симптомы, многократно возрастает.

В исследовании участвовали 3 тысячи 744 госпитализированных взрослых пациента с COVID-19. У 82 из них наблюдались неврологические симптомы: головные боли, потеря вкуса и обоняния, а также острая энцефалопатия, которая поражала почти половину пациентов, за которой следовала кома (17 процентов) или инсульт (6 процентов).

Как оказалось, наличие ранее существовавшего неврологического состояния любого типа является самым существенным предиктором развития неврологических осложнений, связанных с коронавирусом, увеличивая их риск вдвое, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось, у некоторых пациентов, перенесших коронавирус, появляются проблемы с кожей, в том числе и хронические, угрожающие жизни.

Как сообщила заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Ольга Олисова, она наблюдает нескольких «сложных» пациентов, у которых после COVID-19 начались кожные обострения и тяжело протекающие заболевания.