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Наука и медицина
На Луне может быть жизнь: примеры существ на спутнике Земли «нашли» в районе Якутии
1 июня, 2021 17:02
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Valery Lukyanov/Russian Look/
Под грунтом на Луне могут жить и развиваться микроорганизмы, подобные тем, что обитают в вечной мерзлоте. Такую гипотезу выдвинул старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин.
Он объяснил, что под лунным грунтом созданы «достойные условия» для развития микробных сообществ. Они сопоставимы с условями в районе Якутии.
«Под грунтом на Луне довольно холодно, минус 35-40, это же замечательная перспектива для экзобиологии», - сказал ученый на конференции в Москве и добавил, что вопрос о жизни на Луне до сих пор не имеет ответа. Слова приводит РИА Новости.
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