Можно ли заболеть коронавирусом трижды и будет ли болезнь тяжелее?
Заразиться коронавирусом трижды возможно, при этом течение болезни может оказаться более тяжелым, чем в предыдущие разы. Об этом в ходе пресс-конференции заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Он сообщил, что в настоящее время врачи фиксируют коронавирус у тех, кто заразился «не просто второй раз», а у тех, кто был инфицирован и в первую, и во вторую волну пандемии.
«Сейчас поступают люди, которые болеют третий раз», — сказал специалист.
Он пояснил, что коронавирусу удаётся настолько обходить «иммунный барьер» человека, что он «спокойно заражает второй и третий раз».
При этом он подчеркнул, что заражение вирусом в третий раз «даже бывает сильнее, чем первые два», передаёт «ТАСС».
Ранее инфекционист Тимаков рассказал о коварном свойстве штамма «дельта».