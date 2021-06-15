«Московский» штамм: российская столица обзавелась собственным штаммом коронавируса
Москва – крупнейший город и в нём циркулируют различные привезенные отовсюду штаммы коронавируса. Конгломерат этих вариантов может привести к появлению отдельной мутации вируса. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.
По его словам, специалисты пока не знают, насколько патогенен, летален и какими приобретёнными свойствами обладает «московский» штамм вируса. Это объясняется тем, что «подъем заболеваемости в Москве длится всего четыре дня».
Вместе с этим, официальной информации о причинах роста заболеваемости в столице у медиков нет, подчеркивает Тимаков.
По его информации, для работы с новыми штаммами была открыта отдельная служба в научном институте им. Гамалеи. Она должна будет своевременно модифицировать разработанные вакцины от коронавируса, передают «Известия».
Комментарий Тимакова стал как минимум вторым сообщением о том, что в Москве циркулирует некий штамм COVID-19. Ранее появлялась информация о срочном сборе биоматериалов у пациентов для анализов. Предполагается, что мутация может быть невосприимчива к вакцине.