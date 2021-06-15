Российские врачи «в срочном порядке» разыскивают неведомый и опасный штамм коронавируса
В Россию из других стран мог попасть новый штамм коронавируса, который невосприимчив к вакцине и показывает резистентность к лечению. В связи с этим врачи начали собирать биоматериалы даже тех пациентов, которые уже перенесли заражение. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.
По данным «Базы», основные исследовательские мощности для поиска нового штамма были развернуты в московской городской больнице №52.
«По врачам больницы распространили указание руководства: в срочном порядке собрать анализы не менее, чем у ста местных пациентов», - сообщают авторы.
Забор биоматериалов проводится у трёх категорий лиц: у сделавших прививку перед заражением, у заболевших повторно после болезни в первую или вторую волну инфекции, у особо тяжёлых больных, которым слабо помогает выработанная методика лечения.
Во данным «Базы», полученные биоматериалы направляются специалистам научного центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
«Медики подозревают, что в Россию мог попасть новый штамм вируса, резистентный к лечению и невосприимчивый к вакцине», - отвечает Telegram-канал.
Тем не менее, врачи по-прежнему рекомендуют проходить вакцинацию от коронавируса в обязательном порядке. Это должно помочь предотвратить развитие опасных форм болезни.