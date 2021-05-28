Минздрав России отказался от испытаний «Спутника V» со смертоносной вакциной. Но были «грандиозные» ​планы

Наука и медицина

Минздрав России отклонил исследование комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca. Первоначально сочетание препаратов планировали вводить взрослым для профилактики коронавируса.

Решение отклонить исследование приняли 11 мая. Минздрав выдал отрицательное заключение, сообщает «Фармацевтический вестник».

В России собирались провести исследование первой и второй фаз комбинации и оценить безопасность и иммуногенность препаратов. Для этого должны были набрать две группы добровольцев.

Одной группе собирались сначала вводить AstraZeneca, а на 29-й день - первый компонент «Спутника V». На второй группе добровольцев планировали применить обратную последовательность инъекций.

Исследование намечалось в Беларуси и шести центрах в России. Главным спонсором должна была выступить компания AstraZeneca.

Ранее немецкие ученые подтвердили связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.