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Репутация подмочена окончательно: смертоносные последствия вакцины от COVID подтвердили немецкие ученые

Лилия Караева
27 мая, 2021 09:06
2 мин
Лилия Караева
27 мая, 2021 09:06
2 мин
AstraZeneca
Saqib Majeed/Keystone Press Agency/Globallookpress

Ученые из университета Гете во Франкфурте подтвердили связь между введением вакцины от коронавируса AstraZeneca и возникновением тромбоза. Получены данные, почему так происходит.

Как выяснилось, проблема вакцины происходит из-за направления веществ: тромбоз связан с аденовирусными векторами, которые используются для доставки спайкового белка коронавируса в организм. Этот белок направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки, где COVID-19 производит белки, а в ядро. В результате части белка расщепляются и создают мутации. Мутантные клетки белка вызывают образование тромбов. Это происходит у одного из 100 тысяч привитых.

Профессор Рольф Маршалек предлагает решить проблему с помощью упорядочивания спайкового белка, что предотвратит расщепление.

Financial Times пишет, что версия Маршалека - одна из многих гипотез связи вакцины и тромбоза. Ее предстоит подтвердить экспериментальными данными.

Случаи тромбоза после вакцинации стали возникать в марте. От вакцины AstraZeneca начали отказываться, некоторые страны приостановили ее использование.

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ТЕГИ
Ученые
AstraZeneca
Тромбоз
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