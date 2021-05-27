Репутация подмочена окончательно: смертоносные последствия вакцины от COVID подтвердили немецкие ученые

Наука и медицина

Ученые из университета Гете во Франкфурте подтвердили связь между введением вакцины от коронавируса AstraZeneca и возникновением тромбоза. Получены данные, почему так происходит.

Как выяснилось, проблема вакцины происходит из-за направления веществ: тромбоз связан с аденовирусными векторами, которые используются для доставки спайкового белка коронавируса в организм. Этот белок направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки, где COVID-19 производит белки, а в ядро. В результате части белка расщепляются и создают мутации. Мутантные клетки белка вызывают образование тромбов. Это происходит у одного из 100 тысяч привитых.

Профессор Рольф Маршалек предлагает решить проблему с помощью упорядочивания спайкового белка, что предотвратит расщепление.

Financial Times пишет, что версия Маршалека - одна из многих гипотез связи вакцины и тромбоза. Ее предстоит подтвердить экспериментальными данными.

Случаи тромбоза после вакцинации стали возникать в марте. От вакцины AstraZeneca начали отказываться, некоторые страны приостановили ее использование.