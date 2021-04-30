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Марсианский вертолет не смог оторваться от поверхности планеты

Артем Денисов
30 апреля, 2021 04:07
1 мин
Артем Денисов
30 апреля, 2021 04:07
1 мин
ESA/via Globallookpress.com
ESA/via Globallookpress.com

Вертолет NASA Ingenuity, который находится на Марсе, не смог совершить запланированный четвертый испытательный полет.

В настоящее время специалисты выясняют, почему он не смог оторваться от поверхности планеты, после чего предпримут еще одну попытку, сообщает РИА «Новости».

Вертолет несет на себе марсоход Perseverance, который стартовал с Земли в июле 2020 года. В феврале Perseverance успешно сел на Марсе.

Ранее глава компании SpaceX Илон Масксообщил, что первый полет на Марс для многих участников закончится смертью. Некоторые из добровольцев могут умереть, даже не достигнув Красной планеты.

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