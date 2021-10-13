Коронавирус преподнес сюрприз в виде быстро исчезающего иммунитета
Эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал о «сюрпризе», который преподнес коронавирус, и необходимой в связи с этим ревакцинации. По его словам, иммунитет к COVID-19 начал быстро исчезать как у переболевших людей, так и у вакцинированных.
Защитный титр пропадает в течение шести месяцев. Это делает актуальным вопрос о повторной вакцинации.
Шунков считает, что для ревакцинации лучше всего использовать не те препараты, которым человек прививался изначально. Если человек привит «Спутником», рекомендуется ставить «КовиВак» или «ЭпиВакКорону».
Переносимость вакцин зависит от иммунитета человека. Одни почувствуют проявление простуды в течение трех дней, другие не заметят поствакцинальных проявлений. Об этом сообщает телеканал «360».
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус может протекать заметно легче и быстрее.