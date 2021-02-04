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Изобретение России впервые с 1957 года удивило Запад

Лилия Караева
4 февраля, 2021 09:56
2 мин
Лилия Караева
4 февраля, 2021 09:56
2 мин
Вакцина от коронавируса
Mos.ru

Россия долгое время не могла удивить Запад своими изобретениями - только созданная вакцина против коронавируса «Спутник V» придала стране престиж. В последний раз за успехами Москвы наблюдали в 1957 году, когда Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли.

Об этом написал журналист Жак Шустер для немецкой газеты Die Welt. Он вспомнил, как другие страны, затаив дыхание, следили за запуском первого спутника. Тогда Москва показала, что может запускать ядерные ракеты по американскому контингенту.

«Только вакцина против коронавируса, рано поступившая на рынок, показала: Россия, возможно, больше, чем «Верхняя Вольта с ядерными ракетами» (так СССР охарактеризовал экс-канцлер ФРГ Гельмут Шмидт)», - указал журналист.

Он обратил внимание на название вакцины - оно отсылает к запуску спутника. Шустер указал, что разработанная вакцина обеспечила России престиж, который будет использоваться в политическом плане. Президент России Владимир Путин при любой возможности будет подчеркивать превосходство страны.

Ранее ведущий медицинский журнал опубликовал итоги третьего этапа испытаний «Спутника V». Доказано, что эффективность вакцины составляет 91,6%.

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Россия
Германия
вакцина
Изобретение
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