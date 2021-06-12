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Наука и медицина
Иван Корчок о российской вакцине «Спутник V»: «Люди потеряли интерес»
12 июня, 2021 09:50
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Словакия больше не будет закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил министр иностранных дел республики Иван Корчок.
По его словам, население страны больше не проявляет интереса к вакцинации российским препаратом. При этом, заявил Корчок, они в целом теряют интерес к вакцинации, независимо от предлагаемых препаратов.
Глава ведомства заявил, что власти страны долны провести большую работу по стимулированию граждан делать прививки от коронавируса, так как от этого, в том числе, зависит свобода передвижения.
Словакия одобрила использование российской вакцины«Спутник V» 26 мая, вакцинация в стране началась в начале июня, пишет «Росбалт».
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