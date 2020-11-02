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Немедленное начало использования в России своего софта провалилось из-за дефицита технологий. Переход на отечественное программное обеспечение должен был состояться в 2021 году в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина, в новом документе называется дата 1 января 2024 года.

Это означает, что переход информационных систем, используемых в здравоохранении, энергетике, оборонной, химической промышленности, ракетно-космической отрасли и других, отложили на 3 года. В Минцифры объяснили, что такое решение было приняо в ходе общественного обсуждения проекта указа Путина, в котором участвовали в том числе предприниматели.

Они считают, что отсрочка позволит доработать существующее ПО, создать новое и ликвидировать возможные риски.

Генеральный директор компании-разработчика «МойОфис» Дмитрий Комиссаров рассказал, что российские аналоги есть не у всех классов ПО. На создание некоторых из них и замещение иностранных решений потребуется не менее 5 лет. Если перейти на отечественный софт сейчас, то можно столкнуться с неработоспособностью систем, уверен Коммисаров.

Директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский сказал «Ведомостям», что российская промышленность не сможет обеспечить выполнение указа в короткие сроки.

Ранее Путин заявил, что для массового производства вакцины от коронавируса в России нет оборудования.