Информация о первом варианте коронавируса исчезла из американских баз по запросу из Китая
Первоначальные данные о коронавирусе удалили из американских баз. Это сделали по запросу Китая - шаг объяснили тем, что информация была обновлена и изъятие старых сведений позволило избежать расхождений.
Об удалении данных об оригинальном геноме коронавируса сообщило агентство Bloomberg. Источники издания уточнили, что речь идет о первом варианте вируса, который стал распространяться в 2019 году.
Информация о нем поступила в Национальный институт здравоохранения США в марте 2020 года. Спустя три месяца китайские ученые отозвали сведения.
Источники заявляют, что этот факт вызывает обеспокоенность на фоне версии об искусственном происходении COVID-19 и утечке коронавируса из лаборатории.
Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи попросил обнародовать сведения о болезни 9 человек в Китае. Недомогания этих людей предшествовали пандемии.