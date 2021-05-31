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Наука и медицина
Индия собралась производить российскую вакцину «не для всех»
31 мая, 2021 13:11
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Jit Chattopadhyay/Keystone Press Agency
Индия собралась производить однокомпонентную российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Известно, что в настоящее время уже ведутся переговоры между местной фармацевтической компанией Dr. Reddy's Laboratories (DRL) и правительством Республики.
Они намереваются как можно скорее получить «добро» на использование препарата в стране. В скором времени состоится встреча представителей МИД двух государств, РФПИ, индийских производителей, а также государственного генконтролера лекарственных средств для решения вопроса об ускоренном внедрении российской вакцины, передаёт Reuters.
Ранее сообщалось о том, что Минздрав РФ раскрыл подробности, касающиеся новоиспеченной российской вакцины «Спутник Лайт».
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