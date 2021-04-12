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«Главкосмос» собирается проводить эксперименты над космическими туристами

Марьям Ибрагимова
12 апреля, 2021 14:18
1 мин
Марьям Ибрагимова
12 апреля, 2021 14:18
1 мин
Roscosmos/via Globallookpress.com
Roscosmos/via Globallookpress.com

Люди, отважившиеся отправиться в космические путешествие, смогут проводить опыты на орбите. В частности, речь идет о биологических экспериментах и изучении физических условий. Об этом заявил гендиректор дочернего предприятия Госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов.

По его словам, за пределами Земли туристы смогут проводить эксперименты, связанные с вопросами здоровья, вести онлайн-уроки, а также делиться со своими подписчиками в Instagram фотографиями. К слову, несмотря на то, что пока космический туризм доступен далеко не каждому гражданину из-за высокой цены, в скором времени это изменится, отметил Лоскутов. Он подчеркнул, что «полет на российском корабле будет ниже, чем у партнеров за океаном», – цитирует гендиректора «Главкосмоса» РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что каждый восьмой россиянин готов покинуть Землю, чтобы осваивать новые планеты.

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