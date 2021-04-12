Каждый восьмой россиянин восторгается идеями Илона Маска и готов покинуть Землю

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Число россиян, интересующихся космическим пространством и возможностью осваивать новые горизонты не так велико, как может показаться. Согласно исследованию, проведенному холдингом «Ромир», лишь 13% жителей страны хотели бы переселиться на другую планету.

В целом, подавляющее большинство россиян не видят себя за пределами Земли – так заявили 67% респондентов. Еще 20% попросту не смогли ответить на этот вопрос. Всего в исследование приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет, передает РИА Новости.

Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил, что полеты и посадки космических кораблей на Марс станут реальны через пару лет.