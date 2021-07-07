Глава ВОЗ рассказал о способе выйти из тяжелой ситуации с коронавирусом в мире. Он единственный
Несмотря на успехи в борьбе с коронавирусом во всем мире, ситуация находится в «опасной фазе». Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
«Хотя мы достигаем прогресса в контроле над пандемией, она остается в очень опасной фазе», — заявил он.
Он отметил, что решение сложившейся ситуации заключается в «справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин». При этом он подчеркнул, что это решение является «единственным выходом».
Глава ВОЗ также обратил внимание на то, какие меры по борьбе с коронавирусом используют государства с разным уровнем доступа к необходимым ресурсам. По его словам, некоторые страны уже смягчают карантинные ограничения на своей территории. Это государства, которые достаточно обеспечены инструментами борьбы с коронавирусом, в первую очередь вакцинами от вируса. В противовес этому в мире есть страны, где уровень обеспечения медицинскими препаратами недостаточен. Такие государства «сталкиваются с волнами госпитализации и смертности», передаёт «ТАСС».
Ранее стало известно, что некоторых возвращающихся в Россию граждан обяжут самоизолироваться.