Вернувшихся на родину россиян заставят сидеть на карантине и ждать
Все возвращающиеся в страны россияне, которые не привились от COVID-19 и или не переболели, должны будут пройти тестирование и отправиться на самоизоляцию. Находиться на таком карантине будет необходимо до тех пор, пока не будет получен отрицательный тест на коронавирус. Такие требования к прибывающим в Россию гражданам начнут действовать с 7 июля. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, документ был опубликован на портале правовой информации.
«В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ (необходимо – прим.) пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР, — говорится в документе. — До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства».
На данный момент действующие требования предписывают сдать два обязательных теста на коронавирус, при этом требований об изоляции нет.
Также постановление предполагает смягчение мер в отношении россиян, которые уже переболели и имеют иммунитет или прошли вакцинацию. Обязательное тестирование для этих категорий граждан отменяется, передаёт «Интерфакс».