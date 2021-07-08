Эксперт объяснил механизм заражения коронавирусом в третий раз

Наука и медицина

Трижды заразиться коронавирусом человек может, но такой сценарий маловероятен. При этом число перенесенных заболеваний никак не будет влиять на тяжесть третьего и последующих заражений. Так сообщения о трехкратном заражении коронавирусом и более тяжелом течении болезни прокомментировал завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии научно-исследовательского института им. Мечникова Михаил Костинов.

«Маловероятно, что человек может заболеть ковидом в третий раз и тем более заболеть тяжелее», — заявил он.

Костинов убеждён, что утверждения о трёхкратном заражении и более тяжёлом течении болезни являются ни чем иным, как казуистикой, а подобные случаи объясняются особенностями иммунитета.

Эксперт пояснил, что у некоторых иммунитет к коронавирусу не формируется даже после прохождения вакцинации. Доля таких пациентов составляет 2–3% населения. В случае с трехкратным заражением возникает аналогичная ситуация, у людей просто не возникает иммунитет в силу индивидуальных особенностей.

Также он разъяснил ситуацию с тяжестью повторного заболевания. По его словам, характер течения болезни обусловлен состоянием иммунной системы человека.

«Если она (иммунная система – прим.) слабая, человек будет каждый раз тяжело болеть», — приводит слова Костинова «РБК».

Он подчеркнул, что тяжелое состояние при трехкратном заражении коронавирусом возможно при глубоких дефектах иммунной системы. При этом, по его словам, такие случаи встречаются крайне редко.

Ранее врач-инфекционист заявил, что коронавирусом можно заразиться трижды, при этом течение болезни может оказаться более тяжелым.