Эксперт назвал категорию людей с повышенной опасностью заражения COVID-19. Риск выше в 10 раз
У людей с сахарным диабетом вероятность заразиться коронавирусом выше в 10 раз. Кроме того, таких пациентов в три-четыре раза чаще приходится госпитализировать. Об этом рассказала ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.
По её словам, люди с эндокринными патологиями, в частности с диабетом 1 и 2 типа, попадают в группу особого риска.
«Они в три-четыре раза чаще госпитализируются, имеют осложненное течение заболевания, что коррелируется с высокой вероятностью неблагоприятных исходов», - сообщила эксперт.
Также, по данным исследований и клинических наблюдений, у лиц с диабетом вероятность заболеть коронавирусом «в 10 раз выше, чем у людей, не имеющих такого заболевания».
Она отметила, что почти каждый третий пациент с коронавирусом имеет сахарный диабет или страдает ожирением.
Также чаще других коронавирусом заражаются люди с хронической болезнью почек. В их случае заражение происходит в 3-7 раз чаще. Коронавирус у таких людей протекает тяжелее, а смертность в 2-4 раза выше, передаёт «ТАСС».
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